До суду в Гаазі передали матеріали щодо примусу кримчан служити в армії РФ

До Міжнародного кримінального суду в Гаазі передали звернення про злочини російських державних органів на території тимчасово окупованого Криму щодо незаконного примусу кримчан до служби в армії РФ.

Про це під час прес-конференції заявив юрист ГО "Українська Гельсінська спілка з прав людини" Максим Тимочко, передає агентство УНН.

“Це порушення, яке стосується незаконного примушування до служби в збройних силах РФ, яке проводиться окупаційною владою (Криму — ред.) з 2015 року і по сьогоднішній день. Робиться це абсолютно відкрито, РФ не приховує цього факту — вони і надалі, навіть у 2018 році продовжують цю незаконну політику. Протягом 2017-2018 років прокуратура АР Крим разом з правозахисниками збирали докази цього порушення і результатом цього стало подання відповідного повідомлення до Міжнародного кримінального суду (МКС), яке було направлено 17 жовтня 2018 року з надією, що офіс прокурора МКС буде у подальшому розслідувати цей злочин і передасть цю справу на розгляд Міжнародному кримінальному суду”, — повідомив М.Тимочко.