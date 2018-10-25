Китай погрожує застосувати армію у разі спроби відокремити Тайвань

Китайський міністр оборони заявив, що збройні сили КНР готові на все, аби не допустити відокремлення Тайваню.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву очільника оборонного відомства КНР Вея Фенхе.

"Питання острову Тайвань пов’язане з суверенітетом та територіальною цілісністю Китаю. В цьому плані є дуже небезпечним випробовувати межу китайського терпіння. Якщо хто-небудь спробує відокремити від нас Тайвань, китайська армія вдасться до належних дій за будь-яку ціну", - заявив китайський міністр оборони.

Як відомо, у понеділок США послали 2 військові судна через Тайванську протоку вже вдруге за цей рік в рамках символічної підтримки демократичного Тайваню. Окрім цього, китайсько-американські відносини протягом останніх місяців помітно погіршилися через торговельну війну.

Тайвань є окремою китайською демократичної державою, створеною емігрантами-націоналістами, що програли комуністам громадянську війну в 1949 році. Проте офіційний Пекін вважає острів складовою частиною своєї території.