На Вінниччині з’явиться креативний простір на честь Леонтовича

1 грудня – якраз у день народження Миколи Леонтовича – у Тульчин відкриють креативний простір під відкритим небом «Меридіан Щедрик». Розташують його у самісінькому центрі міста Він матиме вражаючу алею музичних інструментів, «співочу» лавку Леонтовича, яка гратиме чотири чарівні мелодії композитора, численні вуличні арт-об’єкти з оригінальною підсвіткою і яскраві фотозони.

Облаштовувати креативний простір почали ще 1 жовтня. Наразі, як каже виконавчий директор проекту Ірина Матковська, скульптори й художники з різних регіонів України працюють над розміщенням арт-об’єктів та креативних просторових мистецьких інсталяцій. До створення стінописів активно долучається молоде покоління митців, зокрема студенти Тульчинського училища культури. Для них та усіх охочих вже в першій половині листопада під керівництвом творчого куратора проекту, відомого вінницького художника Олександра Никитюка відбудуться майстер-класи, дискусії, мистецькі лекції й авторські презентації творчого досвіду.

«Креативний простір «Меридіан «Щедрик» покликаний продовжити мистецьку трансформацію Тульчина, – зауважує Ірина Матковська. – Формування такого надзвичайного креативного середовища закріплює за Тульчином статус столиці «Щедрика» і одного з найцікавіших малих міст України. Очікуємо на ще більший потік туристів, що у свою чергу надасть новий поштовх розвитку міста, вплине на зацікавленість малого та середнього бізнесу в задоволенні потреб у відповідному сервісі, сприятиме створенню робочих місць, частково зупинить процеси міграції молоді до інших міст та створить умови для вільного творчого самовираження. А у майбутньому – дозволить залучати грантову підтримку для реставрації Палацу Потоцьких».

Вона додає, що проект «Меридіан «Щедрик» став одним із переможців великої грантової програми Українського культурного фонду. Реалізація відбувається на основі співфінансування з Тульчинською міською обʼєднаною територіальною громадою за принципом 50 на 50. Фактично «Меридіан «Щедрик» став продовженням проекту «Леонтович Арт Кварталу», про який писав «День». Відкрили його 8 червня цього року за участі Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана та міністра культури Євгена Нищука. За п’ять місяців існування «Леонтович Арт Квартал» став улюбленим місцем городян і туристів, які приїздять до Тульчина, щоб побачити знаменитий «подільський Версаль» – Палац Потоцьких, музеї Леонтовича, Суворова та інші визначні пам’ятки.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця