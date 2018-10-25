Наступного місяця запустять експрес з Києва до "Борисполя", квиток буде коштувати 80 гривень

Залізничний експрес з Києва до міжнародного аеропорту "Бориспіль" розпочне роботу уже в листопаді. Про це повідомив у Twitter Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, тестуючи новий експрес.

"Їдемо залізничним експресом до аеропорту "Бориспіль". У лютому - проект, у травні - початок робіт, у жовтні - тестовий пуск рухомого складу. В листопаді початок роботи експресу", - написав він.

За словами Гройсмана, пасажиропотік через аеропорти України за 9 місяців цього року склав понад 15 млн осіб. Очікуваний показник на кінець року - 20 млн, тому залізничне швидкісне сполучення столиці з аеропортом надзвичайно важливе.

"Бориспіль" - найбільший аеропорт країни, і дістатися до нього тепер можна швидко, без заторів, всього за 35 хвилин і 80 гривень", - зазначив він.

Їдемо залізничним експресом до аеропорту "Бориспіль". У лютому – проект, у травні – початок робіт, у жовтні – тестовий пуск рухомого складу. В листопаді початок роботи експресу. pic.twitter.com/69g1SfcK3x — Volodymyr Groysman (@VGroysman) October 25, 2018

Разом з Прем'єр-міністром новий експрес до аеропорту тестують також міністр інфраструктури Володимир Омелян та в.о. голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов.

Нагадаємо, 22 жовтня в. о. голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов показав новий експрес Київ-Бориспіль, який буде курсувати з Центрального вокзалу до Міжнародного аеропорту "Бориспіль". Загалом таких рейкових автобусів буде п'ять, чотири з них курсуватимуть на маршруті Київ-Пасажирський - Бориспіль-аеропорт, один буде в резерві.

Будівництво швидкісної лінії залізничного сполучення між Києвом і аеропортом "Бориспіль" буде завершено до 1 грудня.

Згідно з проектом будівництва, лінія буде прокладена від вокзалу "Київ-Пасажирський" через станцію "Видубичі" до терміналу D аеропорту "Бориспіль".