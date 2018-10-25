Оголошено переможців XX Міжнародного фотоконкурсу «День 2018»

Відбулось урочисте відкриття ювілейного міжнародного конкурсу газети «День», на якій оголосили переможців XX Міжнародного фотоконкурсу «День 2018».

За церемонією у прямому ефірі можна було спостерігати на нашій сторінці у Facebook.

Гран-прі XX Міжнародного фотоконкурсу «День 2018» отримав Олександр Хоменко за світлину «Сила справжніх».

Приз призів «Золотий день» XX Міжнародного фотоконкурсу «День 2018» отримав Євген Сосновський за світлину «Доця»/

Головний редактор щоденної всеукраїнської газети «День» Івшина Лариса про роботу переможця:

«У цьому знімку багато пластів, які можна ще відкрити. Це все заради бійців. Про те, що не можна проходити повз них та всього, що вони роблять»

На церемонію відкриття Фотовиставки запрошено декілька сотень гостей, читачів, партнерів, друзів "Дня", більшість із яких є відомим представниками українського політикуму, бізнесу та наукової і культурної еліти.

Деякі з них вже почали ділитися враженнями:

Нагадаємо, міжнародний фотоконкурс, цього року 20-й, ювілейний, є наймасштабнішим соціальним проектом «Дня». Його результатом стане виставка найкращих робіт – «фотомоніторинг» життя країни за рік. Ідею заходу традиційно охоче підтримали наші постійні партнери. Фотоконкурс «Дня» – це 20 років фотоісторії, 129 фотовиставок у містах України, 809 нагороджених фотографів.

Цього року журі Конкурсу з кількох тисяч надісланих фоторобіт обиратиме найкращі, з них найяскравіші світлини будуть відзначені спеціальними нагородами. ХХ конкурс «Дня» редакція назвала «Фото першої шпальти».

Ми відбирали знімки з яскравим публіцистичним акцентом, ті, які відображають настрій року, квінтесенцію важливих подій 2018-го. Ми хочемо зламати стереотипи про те, якою має бути перша шпальта. Водночас нагадаємо, що у фінальній експозиції будуть представлені світлини наших традиційних рубрик — «Політика», «Український світ», «Фото з історією», «Світ очима дітей» (для учасників віком до 18 років).

Фотоконкурс став авторитетним, і в цьому, зокрема, великий внесок наших почесних партнерів, котрі щорічно нагороджують цінними призами обраних переможців.

20 років фотоісторії – це колосальний шлях, який пройшла редакція «Дня» разом із 1500 фотопрофесіоналами та аматорами (саме стільки учасників нашого конкурсу за час його проведення) та нашими численними партнерами. На цьому шляху ми не тільки відкривали українцям їхню країну (хоча саме за це нам повсякчас дякували у Львові, Черкасах, Харкові, Дніпрі, Ізмаїлі, Чечельнику, Прилуках, Слов’янську, інших містах і містечках і навіть свого часу в Донецьку). Ми водночас визначали і «больові точки» нашого суспільства, і його «точки росту», показували деградацію політичного класу й еволюцію характерів громадян, підказували, які «вітаміни» потрібні для гармонійного розвитку всієї української громади. Ми сприяли сходженню нових «фотозірок», зокрема учасники наших перших фотоконкурсів ставали і президентськими фотографами, як-от Микола Лазаренко і Михайло Марків, і переможцями міжнародних грантових програм, як Олексій Фурман, котрий перший свій фотоприз отримав ще в дитячій номінації міжнародного фотоконкурсу «Дня». «Завдяки фотовиставці «Дня» ми маємо візуальну історію України», – зауважив Олексій під час однієї з зустрічей з учасниками Літньої школи журналістики «Дня». І з цим важко не погодитися.