Пацієнти та лікарі пікетували Львівську облраду через реорганізацію психоневрологічних диспансерів

Сьогодні, 25 жовтня, кілька десятків людей пікетували сесію Львівської облради. Основна їх вимога – не ліквідовувати в межах реформи Львівський обласний психоневрологічний диспансер і Львівський обласний дитячий психоневрологічний диспансер.

Протестувальники тримали у руках плакати з написами: "Залиште дітям шанс на своєчасне лікування!", "Депутати, зупиніть сльози наших дітей!", "Це руйнація, а не реорганізація!", "Не руйнуйте малу психіатрію для дітей" та іншими. За словами організаторів мітингу, участь у ньому брали лікарі диспансерів, у яких сьогодні вихідний, а також пацієнти та їх рідні.

Реорганізація цих диспансерів полягає у тому, що обласний психоневрологічний диспансер ліквідують шляхом приєднання його до обласної психіатричної лікарні. Що ж до дитячого психоневрологічного диспансеру, то його ліквідовуватимуть приєднанням до Західноукраїнського медичного центру. Приміщення, у яких перебувають ці установи, ймовірніше, можуть продати.

Як заявляють лікарі диспансерів, така реформа юридично не обґрунтована та не приведе до покращення надання медичних послуг. Адже самі лікарі будуть розпорошені по різних лікарнях Львова, а 14 тисяч дітей, які перебувають на обліку в дитячих психіатрів, залишаться фактично без допомоги. Оскільки після реорганізації їх пропонують поміщати до неврології, а це зовсім інша сфера лікування.

Також Львівську облраду сьогодні пікетували через підвищення тарифів на газ. Люди вимагали відправити уряд Володимира Гройсмана у відставку, а президента просили вжити усіх заходів, щоб ціна на "блакитне паливо" не збільшувалася. За їх словами, зарплати і пенсії в Україні зараз дуже малі, а зростання витрат на комунальні послуги просто унеможливить життя простих людей.

Павло ПАЛАМАРЧУК, "День", Львів