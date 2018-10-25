Поїздки українців до Білорусі є потенційно небезпечними, - Клімкін

Перебування громадян України на території Білорусі є потенційно небезпечним. На цьому наголосив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в інтерв'ю польському виданню Rzeczpospolita, переклад якого опубліковано на офіційній сторінці МЗС у Facebook.

"Перебування громадян України на території Білорусі є потенційно небезпечним, і про це ми говоритимемо з Мінськом. Ми розуміємо, що на території Білорусі діють російські владні структури. Росія присутня там у сфері безпеки. Але у двосторонніх відносинах, політичних та економічних, у нас немає більших проблем", - зазначив він.

За словами Клімкіна, "знову йдеться про Росію, яка намагається дестабілізувати регіон Центрально-Східної Європи". "(Росія - ред.) додатково намагається довести до поділу в ЄС. Вважаю, що це наш спільний українсько-польський виклик, і тому ми повинні співпрацювати у нашому регіоні", - наголосив глава МЗС.

Як повідомлялося, у Білорусі 24 серпня 2017 року зник українець Павло Гриб, куди він поїхав на зустріч із дівчиною, з якою спілкувався в соцмережах. Згодом стало відомо, що українець перебуває у слідчому ізоляторі міста Краснодар (РФ), його обвинувачують у тероризмі. Тоді ж його адвокат заявив, що Павла викрали співробітники ФСБ.

Крім того, 25 жовтня 2017 року у Мінську був затриманий власкор "UA: Українське Радіо" в Білорусі, громадянин України Павло Шаройко. Комітет держбезпеки Білорусі (КДБ) висунув йому обвинувачення у "шпигунстві" та створенні агентурної мережі в республіці. Суд над Шаройком розпочався в лютому, а в травні стало відомо, що його засудили до 8 років позбавлення волі. Верховний суд Білорусі не коментував судовий процес. 5 жовтня 2018 року голова КДБ Валерій Вакульчик заявив, що Білорусь розглядає питання про помилування Шаройка.