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Проект залізничного експресу з Києва до "Борисполя" обійшовся в 580 млн грн

25 жовтня, 2018 - 12:57

Проект залізничного експресу з Києва до Міжнародного аеропорту "Бориспіль" обійшовся в 580 млн грн. Про це повідомив у четвер у Twitter Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, тестуючи новий експрес.

"Проект коштував близько 580 млн грн. Зекономили на закупівлях і ефективно використали наявний бюджетний ресурс", - написав він.

Для порівняння Гройсман навів кошторис сумнозвісного «Повітряного експресу» у 2010 році, який складав 3,2 млрд грн.

Разом з Прем'єр-міністром новий експрес до аеропорту тестують також міністр інфраструктури Володимир Омелян та в.о. голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов.

Нагадаємо, Укрзалізниця планує до кінця листопада реалізувати проект із швидкісного залізничного сполучення між Центральним залізничним вокзалом і міжнародним аеропортом "Бориспіль". Час руху поїзда на дільниці Київ - "Бориспіль" складатиме 35-40 хвилин. Вартість проїзду - 80 гривень.

На цьому маршруті передбачено курсування рейкових автобусів виробництва PESA.

Згідно з проектом будівництва, лінія буде прокладена від вокзалу "Київ-Пасажирський" через станцію "Видубичі" до терміналу D аеропорту "Бориспіль".

Джерело: День

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