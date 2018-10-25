Присудження премії імені Сахарова Сенцову прискорить його звільнення, - Порошенко

Присудження Саахаровської премії українському політв'язню Олегу Сенцову прискорить його звільнення. Про це на своїй сторінці в Facebook написав президент України Петро Порошенко.

"Вдячний Європейському парламенту за важливе рішення - надати престижну премію Сахарова саме українцю Олегу Сенцову. Дуже своєчасний і заохочуючий сигнал підтримки у вкрай драматичний момент життя українського патріота. Впевнений, що це рішення Європейського парламенту наблизить момент звільнення Олега Сенцова", – написав Порошенко.

Раніше повідомлялося, що Олег Сенцов став лауреатом премії "За свободу думки" ім. Андрія Сахарова. Офіційна церемонія нагородження пройде в Страсбурзі 12 грудня. При цьому, питанням залишається особиста присутність Сенцова на церемонії нагородження. У разі відсутності українця, нагороду отримає його родич або ж там буде стояти "порожній стілець".