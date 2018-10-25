Сенцов не скоро зможе дізнатися про присудження премії Сахарова, - адвокат

Адвокат незаконно засудженого в Росії Олега Сенцова Дмитро Дінзе повідомив, що український режисер зможе дізнатися про присудження йому премії Європарламенту "лише з листів родичів або знайомих".

Про це захисник розповів у коментарі телеканалу "Настоящее время", повідомляє Крим.Реалії.

Український режисер може дізнатися про присудження йому премії протягом одного або двох тижнів, сказав Дінзе.

"Ми з Олегом цього (номінацію на премію ЄП – ред.) не обговорювали, його більше хвилювали питання, пов'язані зі зйомкою фільму", – сказав Дінзе.

Адвокат зазначив, що питання звільнення Сенцова "у глухому куті".

"Поки що взагалі нічого не відбувається. Наче в стіну вперлися. Можливо ця премія допоможе якось розхитати цю стіну і якимось чином її зруйнувати", – сказав Дінзе.

Він уточнив, що буде домовлятися про поїздку до Сенцову "за два тижні".

Дінзе зазначив, що стан Сенцова "потроху стабілізується".

"Я тримаю руку на пульсі і буду відслідковувати цю ситуацію", – додав адвокат Сенцова.