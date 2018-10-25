Сенцов став лауреатом премії Європарламенту імені Сахарова

Незаконно засуджений в РФ український режисер Олег Сенцов став лауреатом премії Європарламенту за свободу думки імені Андрія Сахарова 2018 року. Таке рішення ухвалили у четвер у Страсбурзі лідери Європарламенту, повідомляє Укрінформ.

Серед інших номінантів цьогорічної премії були неурядові організації, які рятують життя мігрантів у Середземному морі, та марокканський опозиційний політичний активіст Нассер Зефзафі (перебуває в ув’язненні).

Церемонія вручення премії відбудеться 12 грудня у Страсбурзі.

Премія за свободу думки імені радянського дисидента і правозахисника Андрія Сахарова була заснована Європейським парламентом у 1988 році. Її вручають людям, які відзначилися «винятковим внеском у боротьбу за права людини». Матеріальний еквівалент премії становить 50 тисяч євро.

Український режисер з Криму Олег Сенцов у серпні 2015 був засуджений у Росії до 20 років ув'язнення з відбуванням покарання в колонії суворого режиму за сфабрикованими обвинуваченнями у плануванні терактів в анексованому Криму.

Сенцов голодував 145 днів з вимогою звільнити усіх українських політв'язнів у Росії. Повідомлялося, що 6 жовтня він припинив голодування через загрозу примусового годування.