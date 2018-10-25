SpaceX готує третій запуск багаторазової ракети Falcon 9

Компанія SpaceX може втретє запустити в космос одну й ту ж ракету Falcon 9 під назвою Block 5.

Про це у середу заявив старший директор з продажів каліфорнійської ракетної компанії Ларс Хоффман, повідомляє ArsTechnica.

"Ми запустили Falcon 9 понад 60 разів. Ми приземлилися нашими першими ступенями вже 30 разів і знову злітали 16 разів. Нині ми збираємося запустити перший ступінь втретє, щоб перетворити доступ до космосу на рутину", - сказав він.

За словами Хоффмана, остання версія ракети Falcon 9 під назвою Block 5 спеціально оптимізована для повторного використання.

Як повідомляє ArsTechnica, офіційно компанія досі не підтвердила про свої плани, але SpaceX має намір втретє використовувати ракету Falcon 9, щоб запустити в космос кілька десятків невеликих супутників для Spaceflight.

За даними календаря Spaceflight, попередня дата запуску цієї ракети вказана на 19 листопада. Раніше на порталі The Space Review повідомлялося, що саме цей запуск може стати третім для оновленої версії Falcon 9 - Block 5.