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Вінстон Черчилль, політик, письменник, прем'єр-міністр Британії у роки Другої світової війни

Став відомий рейтинг демократичності міст України за 2018 рік

25 жовтня, 2018 - 13:19
Фото Миколи Тимченка, "День"

Чернівці, Київ, Хмельницький, Львів та Краматорськ мають найбільший рівень доступу місцевих жителів до управління своїми містами, свідчать результати дослідження "Індекс демократичності міст" за 2018 рік Українського незалежного центру політичних досліджень.

В оприлюдненому в четвер у Києві звіті за підсумками дослідження цього індексу зазначено, що працівники центру оцінювали міста за шкалою показників у групи з високим, середнім і низьким індексом демократичності: 100-75% - високий, 74-50% - середній і 49-25% - низький.

У результаті до групи з високим індексом потрапили Чернівці - 90%, Київ - 76%, Хмельницький - 75%, Львів - 70% і Краматорськ - 66%.

До середньої групи увійшли Черкаси, Івано-Франківськ, Чернігів, Ужгород, Суми, Вінниця, Запоріжжя, Одеса, Миколаїв і Луцьк, цей індекс становить від 61% до 50%.

Містами з низьким індексом демократичності стали Тернопіль, Рівне, Полтава, Херсон, Дніпро, Кропивницький, Сєвєродонецьк і Харків, індекс яких становить від 49% до 38%. Найнижчий же індекс у Житомира - 29%.

Середній показник якості місцевої демократії в 2018 році становив 55% і порівняно з 2016 роком він продемонстрував зростання на 17%.

Найкращий прогрес за два роки показали Київ, Львів, Хмельницький та Рівне.

Також дослідження засвідчило, що найгірше в містах врегульований механізм загальних зборів громадян і регламент виконкомів місцевих рад. А найбільш демократичне регулювання в таких інструментах, як електронні петиції та бюджет участі.

У рамках дослідження, яке проводилося в травні-серпні 2018 років, було проаналізовано процедури 24 обласних центрів, що регулюють доступ жителів до управління своїми населеними пунктами. Під час дослідження експерти проаналізували 300 рішень місцевих рад.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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