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Суд заарештував заступницю голови правління "Ощадбанку" із заставою у 7 млн гривень

25 жовтня, 2018 - 16:23
Фото з архіву "Дня"

Солом’янський районний суд Києва застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 7 млн грн застави для заступниці голови ПАТ “Ощадбанк” Ірини Земцової. Цю інформацію підтвердив УНН прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Валентин Мусіяка.

“Ця інформація підтверджується”, — сказав прокурор, відповідаючи на запитання УНН про те, чи було обрано арешт з можливістю внесення 7 млн грн застави для заступниці голови “Ощадбанку” Ірини Земцової.

Також він додав, що САП просила арешт і як альтернативу заставу у сумі 50 млн грн.

Нагадаємо,у НАБУ повідомляли, що 10 особам повідомлено про підозру у заволодінні 20 млн дол. “Ощадбанку”.

Пізніше стало відомо, що до розкрадання 20 млн доларів “Ощадбанку” міг бути причетний народний депутат України Станіслав Березкін, його син та група посадовців комерційних установ.

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