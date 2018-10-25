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Трюдо та Меркель виступили за проведення розслідування вбивства журналіста Хашоггі

25 жовтня, 2018 - 09:39
Фото Reuters

Канада та Німеччина виступають за проведення ретельного розслідування загибелі саудівського журналіста Джамаля Хашоггі.

Як повідомили у офісі глави уряду Канади, про це йшлося під час телефонної розмови між прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо та канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

“Лідери обговорили вбивство Джамаля Хашоггі у консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі 2 жовтня 2018 року. Прем’єр-міністр Трюдо та канцлер Меркель погодились із потребою забезпечити прозорість справи та відповідальність осіб, які вчинили це”, - запевнили у офісі прем’єр-міністра Канади.

У Трюдо додали, що обидвоє очільників “підтвердили спільну відданість свободі слова”.

Окрім цього, Меркель та Трюдо обговорили питання міжнародної торгівлі, у тому числі угоду про вільну торгівлю між США, Канадою й Мексикою, майбутній саміт G20 у Буенос-Айресі та економічні відносини із Китаєм.

“Лідери обмінялися поглядами на міжнародний мир і безпеку, у тому числі у контексті Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності між США та РФ”, - підсумували у Трюдо.

Як повідомлялося, Договір про ліквідацію ракет середньої та меншої давності був підписаний між Сполученими Штатами Америки і тодішнім Радянським Союзом у 1987 році. Він забороняє виробництво ядерних крилатих ракет наземного базування дальністю від 500 до 5500 км, а також їх випробування і розгортання.

Минулого тижня президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати мають намір вийти з цього договору, оскільки РФ порушує його.

Джерело: Укрінформ

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