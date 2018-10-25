У Харкові відкрився найбільший кінофестиваль Східної України Kharkiv MeetDocs

24 жовтня в Харкові в рамках Тижнів Німеччини відкрився найбільший кінофестиваль Східної України - Kharkiv MeetDocs Eastern Ukrainian Film Festival. Він проходитиме вдруге, і цього року відхилився від суворого зв’язку із документальним жанром.

У програмі фестивалю: 21 повнометражний фільм (стрічки-учасники Берлінського кінофестивалю, володарі нагород Каннського кінофестивалю, претенденти на майбутню премію «Оскар») та інші картини з України, Німеччини, Ізраїлю, США, Польщі, Великої Британії. Цього року маємо 1 українську фестивальну прем'єру, 7 українських національних прем'єр і 4 харківські прем'єри, програму «ретроспектива» і спеціальні покази.

«Маю сказати, що це фестиваль соціального кіно», - звернулася до глядачів під час церемонії відкриття міжнародного кінофестивалю Kharkiv MeetDocs Євгенія Крігсхайм.

Важливість фестивалю для обох країн підкреслив і Генеральний консул ФРН в Донецьку (офіс в Дніпрі) Вольфґанґ Мьоссінґер: «Те, що фестиваль відбувається не в столиці, а в Харкові - дуже важливо і для регіону, і для України загалом. Ми змогли підтримати більше 200 проектів в різних містах і областях, і всі вони спрямовані на розвиток місцевих ініціатив, демократії, громадянського суспільства. Фестиваль з його фільмами на найважливіші теми - саме такий проект. Спостерігаючи за розвитком його та інших українських проектів, я відчуваю набагато більше оптимізму, ніж песимізму».

В рамках індустріальної секції кінофестивалю meetfilmindustry заплановано 8 заходів, які будуть цікаві як початківцям, так і досвідченим кінематографістам. Також в рамках Kharkiv MeetDocs відбудуться одразу два конкурси: пітчинг кінопроектів та конкурс короткометражних стрічок від кінофестивалю короткого метра «Бардак».

«Цього року, як і під час першого Kharkiv MeetDocs, фестиваль відвідає чимало закордонних гостей. І це не тільки культурний обмін та можливість завести нові знайомства. Ми хочемо, аби українські митці вміли не лише створювати класні ідеї та фільми, але і знаходити для них фінансування, - каже Євгенія Крігсхайм. - На заході, зокрема у Німеччині, пітчинг - звичайний етап виробничого процесу, а в нашій країні ця практика знаходиться ще на стадії розвитку. Майстер-класи від німецьких фахівців, я впевнена, мають допомогти молодим кінематографістам у їх подальшій роботі. А це значить, на нас чекає ще більше якісних фільмів».

Один з учасників пітчингу, харківський документаліст Дмитро Лавриненко, автор фільму-переможця останнього Docudays UA, висловився: «Те, що мій фільм «Вєаюфром» стане фільмом закриття - велика честь. Але не менш важливою для мене є участь у пітчингу, думка колег та експертів щодо ідеї мого нового фільму. Якщо я матиму їхню підтримку, отримаю поради, це справді допоможе мені зняти картину і, сподіваюся, показати на фестивалі наступного року».

У програмі Kharkiv MeetDocs чимало закордонних фільмів на гострі соціальні теми для світу та України: війна, екологія, права людини. Один з таких фільмів «Через те, що я такий» (Німеччина) зачіпає проблеми, з якими стикається ЛҐБТК-спільнота.

«Це щоденна боротьба за існування у, начебто, комфортному міському середовищі, - заявив на відкритті режисер картини Нільс Бьокамп. - Але проблеми зі ставленням оточуючих, самореалізацією у ЛҐБТ-людей схожі як в Німеччині, так і в Україні. Тому, на мою думку, український глядач зрозуміє картину і її героїв так само, як і німецький».

Один з фільмів програми - «МІФ» режисерів Леоніда Кантера і Івана Яснія, розповідає історію життя відомого оперного співака Василя Сліпака, який загинув через бойові дії на Донбасі. Цього літа пішов з життя і Леонід Кантер. Пам'ять Леоніда, Василя, а також всіх загиблих у війні з Росією вшанували на відкритті фестивалю хвилиною мовчання.

Проблемам сучасної України присвячені одразу кілька повнометражних фільмів: «Ампутація» Лідії Стародубцевої та Ігоря Померанцева, «МІФ» Леоніда Кантера та Івана Яснія, «Донбас» Сергія Лозниці, «Як тебе звати?» Ірини Громозди та Світлани Залоги розповідають про війну на Донбасі. «2020. #безлюднакраїна» Корнія Грицюка, «Вєаюфром» Дмитра Лавриненко присвячені темі міграції та взаємодії України зі світом. «У променях сонця» Віталія Манського та «День Перемоги» Сергія Лозниці демонструють, як впливає на людину та цілі народи державна пропаганда.

Заглянути у минуле дозволять фільми програми «ретроспектива»: відомий документаліст Сергій Буковський, який бере активну участь у Kharkiv MeetDocs вже вдруге, особисто представить свою легендарну стрічку «Назви своє ім'я». Картина присвячена трагедії Голокосту в Україні. А творчості відомого режисера науково-популярних фільмів, вихідця з Харкова, Фелікса Соболєва, присвятять показ двох його фільмів і спеціальну лекцію.

Зрештою, новим форматом для фестивалю стане блок короткого метру - у трьох модулях від фестивалю «Бардак» можна буде побачити 36 стрічок, знятих авторами-початківцями з різних міст України. Офіційний приз фестивалю «Бардак» - «Стакан» - режисер найкращої короткометражки отримає під час церемонії закриття 28 жовтня. У той самий час відбудеться і нагородження переможця пітчингу кінопроектів. Автор найкращої презентації отримає професійну Blackmagic Design Pocket Cinema Camera 4K.

Фестиваль триватиме до 28 жовтня одразу на кількох майданчиках: Fabrika.Space, Планета Кіно, Харківська державна академія культури і Харківський економічний університет імені Семена Кузнеця.

Організатори фестивалю:

● Громадська організація Media Frontline e.V.

● За підтримки Федеративного міністерства закордонних справ Німеччини (Auswärtiges Amt)

Партнери фестивалю:

● IMAX Планета Кіно

● PR-аґенція «Bagels & Letters»

Ресурси фестивалю:

● Офіційний сайт

● Сторінка Facebook

● Сторінка в Instagram

Детальніше про фестиваль розповість PR-директорка фестивалю Тетяна Ландесман +380 63 22 22 583, tetyana.landesman@gmail.com.

Довідка

Другий міжнародний кінофестиваль документальних і художніх фільмів Kharkiv MeetDocs Eastern Ukrainian Film Festival проходить 24-28 жовтня 2018 року в Харкові. Він фокусується на культурі, проблемах та повсякденному житті східних областей нашої країни, проте в програмі знаходиться місце для цікавих фільмів на різні теми з України та всього світу. Kharkiv MeetDocs відбудеться в Харкові вдруге та стане найбільшим кінофестивалем Східної України. У минулому році в центрі уваги кінофестивалю були права людини. Продемонстровані 12 фільмів, проведено 4 майстер-класи та панельні дискусії.

У 2018 році Kharkiv MeetDocs планує стати голосом культурної ідентичності Східної України. В рамках фестивалю також проходять майстер-класи та круглі столи за участю провідних кінематографістів України та Європи. У програмі — 21 повнометражний фільм з України, Німеччини, Ізраїлю, США, Польщі, Великої Британії. Також в рамках фестивалю покажуть 36 короткометражних фільмів фестивалю «Бардак» і відбудуться 8 заходів індустріальної секції.