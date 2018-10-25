У КПІ відкрили оновлену лабораторію чистої води

Оновлену лабораторію чистої води відкрили в Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

Лабораторію оновили за сприяння Координаційного офісу Турецького агентства зі співробітництва та координації (ТІКА) в Україні, повідомляє Укрінформ.

У рамках проекту технічної допомоги ТІКА провела ремонтні роботи та придбала обладнання, необхідне для досліджень якості води. Очікується, що покращення матеріально-технічної бази НТУУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" сприятиме проведенню наукових розробок у галузі чистої води та підвищенню рівня підготовки фахівців, які навчаються в університеті.

НТУУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" є одним з найбільших навчальних закладів України. У ньому навчаються майже 25 тисяч студентів, працюють 19 факультетів, 9 навчально-наукових інститутів, кілька науково-дослідних інститутів і наукових центрів. ТІКА є державною структурою Турецької Республіки, відповідальної за надання міжнародної технічної допомоги та допомоги щодо розвитку.

Координатор проектів ТІКА в Україні Хаджи Байрам Болат побажав працівникам лабораторії цікавих наукових розробок в оновленій лабораторії.

Як повідомив завідувач кафедри екології та технології рослинних полімерів НТУУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" професор Микола Гомеля, лабораторію чистої води було відкрито в 2014 році, а у травні цього року її закривали на ремонт.