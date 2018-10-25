У Лос-Анджелесі помер актор Джеймс Карен

25 жовтня, 2018 - 11:55
У Лос-Анджелесі у віці 94 років помер актор Джеймс Карен, повідомляє THR.
Як розповіла вдова Карена Альба Франческа, він помер вдома в оточенні близьких. Вони побралися у 1986 році, дітей у них не було.
До цього шлюбу Джеймс Карен був одружений із фольк-співачкою Сьюзан Рід. У шлюбі, який тривав з 1958 по 1967 рік, народився син Рід.
За 70 років кінокар'єри Джеймс Карен зіграв понад 200 ролей. Він відомий за ролями у фільмах "Повернення живих мерців", "Полтергейст", "Малголланд Драйв".