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Вінстон Черчилль, політик, письменник, прем'єр-міністр Британії у роки Другої світової війни

У Лос-Анджелесі помер актор Джеймс Карен

25 жовтня, 2018 - 11:55

У Лос-Анджелесі у віці 94 років помер актор Джеймс Карен, повідомляє THR.

Як розповіла вдова Карена Альба Франческа, він помер вдома в оточенні близьких. Вони побралися у 1986 році, дітей у них не було.

До цього шлюбу Джеймс Карен був одружений із фольк-співачкою Сьюзан Рід. У шлюбі, який тривав з 1958 по 1967 рік, народився син Рід.

За 70 років кінокар'єри Джеймс Карен зіграв понад 200 ролей. Він відомий за ролями у фільмах "Повернення живих мерців", "Полтергейст", "Малголланд Драйв".

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