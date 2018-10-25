У Музеї історії Києва відкрився Перший музейний форум, який стане майданчиком для обговорення шляхів модернізації музейної справи та популяризації українських музеїв.

Участь в Першому музейному форумі беруть представники кількох десятків музеїв муніципального та національного рівня, повідомляє Укрінформ.

«Ми починаємо розмову про те, яким чином змінити і управління музейною справою, і існування музейної справи в Україні. Наші музеї формувалися в радянські часи і жили за якоїсь певної системи. Коли ця система була знищена, ми дуже довго шукали і досі шукаємо перехід до нової системи. Бо художні музеї, наприклад, мають проблеми з тим, що немає коштів для закупівлі полотен, та сама проблема і в художників, які значною мірою за це жили. Музеї історичні, або які є пам'ятками ЮНЕСКО, не мають коштів на реставрацію або на археологічні роботи. Ми майже не маємо музеїв наративних, які б на сьогоднішній день розповідали нам або показували нашу історію правдиво, так, як не було цього раніше», - сказав на відкритті форуму голова Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності Микола Княжицький.

Як зазначила на відкритті директор департаменту культури КМДА Діана Попова, лише в столиці працює 26 музеїв муніципального підпорядкування. З урахуванням музеїв державного та національного значення, а також приватних музеїв, постає необхідність грамотного донесення до всіх відвідувачів великого об'єму інформації про нашу спадщину та історію. Зокрема, це можливо через співпрацю та обмін досвідом між музеями, навчання сучасним способам комунікації з відвідувачами та туристами, впровадженням сучасних технологій в музейну справу тощо.

«Перекладати на сучасну мову нам будуть допомагати і куратори, і художники, і театральні діячі, всі люди, які можуть зробити музейну справу цікавою, багатшою, а наші музеї більш відвідуваними. Ми можемо прийняти всіх туристів, які приїздять в нашу країну, і збагатити їх нашою культурною спадщиною, ми можемо її подавати в більш сучасному контексті», - сказала Попова.

Перший музейний форум проходить 25-26 жовтня за сприяння Департаменту культури КМДА Національної спілки театральних діячів України, Музейно-виставкового центру «Музей історії Києва». Загалом на форум запрошено представників музеїв Києва, Київської області, музейних закладів, закладів культури, Національних заповідників, підпорядкованих Міністерству культури України, приватних музеїв тощо.