У Норвегії стартують найбільші після закінчення холодної війни навчання НАТО

У четвер у Норвегії розпочинаються найбільші після закінчення холодної війни військові навчання НАТО Trident Juncture 2018.

Як повідомляється на сайті альянсу, маневри відбуватимуться на території скандинавської країни та поблизу її берегів з 25 жовтня по 7 листопада, передає ЄП.

"У повітрі, на суші і на морі - близько 50 тисяч особового складу з держав-союзників НАТО і країн-партнерів перевіряють свою здатність діяти спільно, щоб захистити наше населення і території та стримати потенційних супротивників в рамках найбільших навчань НАТО в останні роки", - повідомили в альянсі.

У масштабних навчаннях візьмуть участь війська 29 країн-членів альянсу, а також Швеції та Фінляндії. До Trident Juncture залучать 65 кораблів, 250 військових літаків та близько 10 тисяч одиниць техніки.

Напередодні проводячи брифінг перед початком навчань генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що останнім часом ситуація в сфері безпеки в Європі значно погіршилася, тому НАТО змушене було реагувати адаптацією своєї колективної оборони. "Trident Juncture демонструє цю адаптацію", - сказав він.

Росія і Білорусія направили спостерігачів на навчання НАТО Trident Juncture 2018. Норвегія межує з Росією в Арктиці.

У вересні Росія провела на Далекому Сході найбільші за свою сучасну історію військові маневри "Восток-2018" із залученням майже 300 тисяч військових.