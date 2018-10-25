У Польщі оголосили офіційні результати місцевих виборів

Державна виборча комісія Польщі представила результати місцевих виборів, що відбулися у неділю, 21 жовтня.

Явка виборців на дільницях склала 54,96%, повідомляє Польське Радіо.

За даними ДВК, у дев'яти воєводствах більшість мандатів у місцевих радах отримала керівна партія Право і справедливість, опозиційна Громадянська коаліція, у свою чергу, перемогла у семи воєводствах.

У цілому було вибрано 552 депутатів до місцевих рад. Партія Право і справедливість отримала 254 місця, Громадянська коаліція – 194. У свою чергу, Польській селянській партії дісталося 70 місць у місцевих радах, а позапартійним – 15.

При цьому в 649 ґмінах і містах 4 листопада відбудеться другий тур голосування за війтів і мерів, оскільки там жоден з кандидатів не отримав необхідної більшості голосів.