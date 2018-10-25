У Рівному створюють перший в Україні digital-мурал

Перший в Україні digital-мурал – з технологією доповненої реальності – створюють у Рівному.

Про це повідомляє "Платформа взаємодій "Простір" на сторінці у Facebook.

"Найближчим часом ми оголосимо точну дату презентації першого в Україні мурала з технологією доповненої реальності. Проект реалізується за підтримки Українського культурного фонду", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло агентство з посиланням на автора проекту Олександра Ковальчука, мурал з технологією доповненої реальності потрібен Рівному для розвитку туристичного потенціалу та привабливості. А також як зразок впровадження інновацій, цифрових технологій та діджиталізації у сфері культури і мистецтв, підтримки та розвитку і професійного зростання молодих митців.

До складу команди входить четверо художників. У їхньому доробку – близько 150 робіт на стінах різної величини у багатьох містах України.

Паралельно з художніми роботами триває розроблення цифрової візуалізації малюнка. Цим займаються відомі IT-фахівці та мультиплікатори з Києва.