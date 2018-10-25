Україна посіла 13-те місце у рейтингу виробників сталі

У 2018 році Україна знизила виробництво сталі на 7,6%, порівняно з 2017 роком, і посіла 13-те місце у рейтингу виробників сталі. Про відповідний звіт опублікував Worldsteel.

Згідно з інформацією, українські металурги виплавили 1,787 млн тонн сталі і опустились із 12 на 13 місце у світовому рейтингу.

Водночас, у вересні 2018 року зафіксовано збільшення виплавки сталі в порівнянні з вереснем 2017 року на 4,4% - до 151,711 млн тонн.

У результаті за 9 місяців 2018 року металурги виробили 1 346,7 млн тонн сталі, що на 4,7% більше порівняно з аналогічним періодом 2017 року.

Перше місце займає Китай - 80,845 млн т (+7,5%), друге Індія - 8,52 млн т (+2,1%), третє Японія - 8,418 млн т (-2,4%). Далі йдуть США - 7,251 млн т (+9%), РФ - 5,910 млн т (-1,3%), Південна Корея - 5,853 млн т (-3,4%), Німеччина - 3,775 млн т (+7,5%), Бразилія - 3,032 млн т (+2,5%), Туреччина - 2,823 млн т (-5,9%), Італія - 2,176 млн. т (-0,8%), Іран - 2 млн т (+4,3%), Тайвань (КНР) - 1,925 млн т (+6,5%), Україна - 1,787 млн т (-7,6%).