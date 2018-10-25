Українка Лівач стала бронзовим призером чемпіонату світу з боротьби

25 жовтня, 2018 - 21:03
У Будапешті (Угорщина) триває чемпіонат світу з вільної, жіночої та греко-римської боротьби.
Українка Оксана Лівач стала бронзовим призером чемпіонату світу у ваговій категорія до 50 кг, повідомляє Укрінформ.
На шляху до п'єдесталу Лівач перемогла Джесіку Анну Марію Макдональд з Канади (5:1), Валентину Ісламова-Брик з Казахстану (4: 2), монголку Нарангерел Ерденесух (10:3), поступившись у півфіналі чемпіонці світу японці Юї Сусакі (0:10). У сутичці за 3-тэ місце львів'янка взяла гору над Ріту Ріту з Індії - 10:5.
Оксана Лівач поповнила скарбничку збірної України другою нагородою - днем раніше "золото" завоювала Алла Черкасова (68 кг).