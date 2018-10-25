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Українська борчиня Черкасова здобула перемогу на чемпіонаті світу

25 жовтня, 2018 - 09:13
Фото: ukrwrestling.com

Українка Алла Черкасова здобула блискучу перемогу на чемпіонаті світу та принесла нашій збірній першу нагороду на планетарній першості з боротьби з трьох видів у Будапешті, інформує Асоціація спортивної боротьби України.

На шляху нашої спортсменки траплялись непрості суперниці:

• 1/8 фіналу — суперниця Марія Мамащук, срібна призерка Олімпіади, чемпіонка та призерка Європи

• 1/4 фіналу — суперниця Вікторія Іванова — бронзова призерка чемпіонату Європи

• півфінал — суперниця Фанг Жу — дворазова чемпіонка Азіатських Ігор та дворазова чемпіонка Азії, віце-чемпіонка світу 2015 року.

З рахунком 15:10 Черкасова у категорії 68 кг здобула блискучу перемогу над французькою борчинею Селеною Кумба, дворазовою чемпіонкою Європи та чемпіонкою світу серед спортсменів до 23 років, чемпіонкою світу серед військовослужбовців та володаркою “срібла” та “бронзи” дорослого чемпіонату Європи. Додамо також, до півфіналів ЧС потрапили наші Оксана Лівач та Юлія Остапчук.

Джерело: День

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