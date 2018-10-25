Українська збірна піднялася у рейтингу ФІФА на 2 позиції

Національна збірна України піднялася на дві позиції і посідає 27-й рядок у рейтингу Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА), оновленому в четвер, 25 жовтня.

Після домашньої перемоги над Чехією в Лізі націй УЄФА (1:0) і нічиєї в контрольному матчі в Італії (1:1) коефіцієнт "синьо-жовтої" збірної збільшився на 15 пунктів і становить 1483 очки, повідомляє Укрінформ.

У жовтневому рейтингу Україна випередила Північну Ірландію і Словаччину.

На вершині списку залишається Бельгія (1733). Другою йде Франція (1732), третьою - Бразилія (1669). У першу десятку рейтингу також входять Хорватія (1635), Англія (1619), Уругвай (1617), Португалія (1616), Швейцарія (1598), Іспанія (1597) і Данія (1584).

Загалом у списку 209 національних асоціацій.

Наступний реліз рейтингу ФІФА буде опублікований 29 листопада.