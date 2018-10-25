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В Одесі відкрили унікальну картинну галерею у катакомбах

25 жовтня, 2018 - 22:50
Фото: oda.odessa.gov.ua

У катакомбах села Нерубайське Біляївського району Одеської області група місцевих художників відкрила картинну галерею.  

Роботи створені спеціальними нечутливими до впливу вологи фарбами.

Про це повідомляє прес-служба Одеської облдержадміністрації на офіційному сайті.

«У підземній галереї представлено 35 робіт місцевих художників. Їхні картини відомі в Україні і за кордоном. Усі твори – самобутні та яскраві, а ще вони світяться у темряві. Твори виконані спеціальною фарбою, яка «заряджається» від сонячних променів або електричного світла. Цікавий дизайн зали та музичний супровід створюють надзвичайну атмосферу", зазначили в ОДА.

За словами голови Біляївської РДА Василя Самокиша, галерея викликала зацікавленість у мешканців району і туристів.

Ідея проекту належить місцевим художницям Марії Василевській та Світлані Ганич, чиї роботи теж представлені у галереї.

Джерело: День

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