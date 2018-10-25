Відбулось урочисте відкриття ювілейного міжнародного фотоконкурсу газети «День»

Відбулось урочисте відкриття ювілейного міжнародного конкурсу газети «День», на якій відбудеться нагородження переможців XX Міжнародного фотоконкурсу «День 2018».

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На церемонію відкриття Фотовиставки запрошено декілька сотень гостей, читачів, партнерів, друзів "Дня", більшість із яких є відомим представниками українського політикуму, бізнесу та наукової і культурної еліти.

Не залишають поза уваги фотовиставку «Дня» та цінують її важливість для України більшість ЗМІ.

«Наша фотовиставка - це тест на чутливість. Кожен, хто прийде, має сприйняти світлину так, щоб, наприклад, Олег Сенцов відчув, що про нього тут знають та пам‘ятають», - розповіла на церемонії відкриття головний редактор газети «День» Івшина Лариса.

Міжнародний фотоконкурс, цього року 20-й, ювілейний, є наймасштабнішим соціальним проектом «Дня». Його результатом стане виставка найкращих робіт – «фотомоніторинг» життя країни за рік. Ідею заходу традиційно охоче підтримали наші постійні партнери. Фотоконкурс «Дня» – це 20 років фотоісторії, 129 фотовиставок у містах України, 809 нагороджених фотографів.

Цього року журі Конкурсу з кількох тисяч надісланих фоторобіт обиратиме найкращі, з них найяскравіші світлини будуть відзначені спеціальними нагородами. ХХ конкурс «Дня» редакція назвала «Фото першої шпальти».

Ми відбирали знімки з яскравим публіцистичним акцентом, ті, які відображають настрій року, квінтесенцію важливих подій 2018-го. Ми хочемо зламати стереотипи про те, якою має бути перша шпальта. Водночас нагадаємо, що у фінальній експозиції будуть представлені світлини наших традиційних рубрик — «Політика», «Український світ», «Фото з історією», «Світ очима дітей» (для учасників віком до 18 років).

Фотоконкурс став авторитетним, і в цьому, зокрема, великий внесок наших почесних партнерів, котрі щорічно нагороджують цінними призами обраних переможців.

20 років фотоісторії – це колосальний шлях, який пройшла редакція «Дня» разом із 1500 фотопрофесіоналами та аматорами (саме стільки учасників нашого конкурсу за час його проведення) та нашими численними партнерами. На цьому шляху ми не тільки відкривали українцям їхню країну (хоча саме за це нам повсякчас дякували у Львові, Черкасах, Харкові, Дніпрі, Ізмаїлі, Чечельнику, Прилуках, Слов’янську, інших містах і містечках і навіть свого часу в Донецьку). Ми водночас визначали і «больові точки» нашого суспільства, і його «точки росту», показували деградацію політичного класу й еволюцію характерів громадян, підказували, які «вітаміни» потрібні для гармонійного розвитку всієї української громади. Ми сприяли сходженню нових «фотозірок», зокрема учасники наших перших фотоконкурсів ставали і президентськими фотографами, як-от Микола Лазаренко і Михайло Марків, і переможцями міжнародних грантових програм, як Олексій Фурман, котрий перший свій фотоприз отримав ще в дитячій номінації міжнародного фотоконкурсу «Дня». «Завдяки фотовиставці «Дня» ми маємо візуальну історію України», – зауважив Олексій під час однієї з зустрічей з учасниками Літньої школи журналістики «Дня». І з цим важко не погодитися.

«Ваш фотоконкурс уже став певним культурним явищем України, і я не втомлююсь це повторювати. На сьогодні це єдиний конкурс, який змушує фотографів, які беруть у ньому участь, підбивати якісь підсумки, аналізувати…», – стверджує Олександр Клименко, фоторепортер «Голосу України» і володар Призу призів «Золотий день» 2015 року, котрий займається фотографією 43 роки.