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Вінстон Черчилль, політик, письменник, прем'єр-міністр Британії у роки Другої світової війни

Внаслідок стрілянини у супермаркеті США загинули 2 людини

25 жовтня, 2018 - 11:23
Фото Reuters

В американському місті Джефферсонтаун, штат Кентуккі, в одному з супермаркетів сталася стрілянина, внаслідок якої загинули дві людини. Про це повідомила служба CNN.

"Не було ніякого відомого мотиву, і здається, що жертви були розстріляні навмання", – сказав начальник місцевої поліції Сем Роджерс, наголосивши, що підозрюваний у стрілянині вже знаходиться під вартою..

У поліції зазначили, що невідомий чоловік увійшов в магазин і кілька разів вистрілив у відвідувача всередині. Вийшовши з магазину, підозрюваний зіткнувся з жінкою на стоянці і також вистрілив в неї. Від отриманих поранень обоє померли на місці.

Після цього підозрюваний вів перестрілку з невідомим озброєним громадянином на стоянці. Про особу другого стрільця і його причетність до інциденту в магазині наразі не повідомляється.

Підозрюваний втік з місця події і був затриманий поблизу. Поліція проводить розслідування інциденту.

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