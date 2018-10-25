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Європарламент підтримав резолюцію щодо ситуації в Азовському морі

25 жовтня, 2018 - 15:37
Фото з архіву "Дня"

Європейський парламент у четвер підтримав резолюцію щодо ситуації в Азовському морі. Про це на своїй сторінці в Twitter написав кореспондент “Радіо Свобода” в Брюсселі Рікард Йозвяк.

“Європейський парламент щойно ухвалив резолюцію, в якій закликає до посилення санкцій проти Росії у зв’язку (з будівництвом — ред.) Керченського мосту та (ситуації — ред.) в Азовському морі, а також — до створення нового спеціального представника ЄС для Донбасу та Криму та розширення сфери діяльності місії ОБСЄ в Україні з метою охоплення її акваторії”, — написав журналіст.

Нагадаємо, проект резолюції, розміщений на сайті Європарламенту, містить, зокрема, пропозицію призначити спеціального представника ЄС з питань Криму, Донбасу та Азовського моря.

Крім того, в резолюції Єврокомісії та Європейській службі зовнішніх зв'язків пропонується оцінити економічні збитки від російської блокади в Азовському морі.

Також ЄП запропонував встановити окрему міжнародну моніторингову місію для спостереження за ситуацією в Азовському морі.

Нагадаємо, віце-президент Європейської Комісії - Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні раніше висловила занепокоєння мілітаризацією Азовського моря.

Джерело: УНН

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