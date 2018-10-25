Європарламент проголосував за повну заборону пластику

Європейський парламент у середу, 24 жовтня, проголосував (571 депутат "за", 53 "проти") за повну заборону пластикового посуду та інших одноразових предметів з пластику на території всього Євросоюзу. Ці предмети будуть заборонені в ЄС з 2021 року, коли новий закон набере чинності. Про це повідомляє BBC News.

Крім одноразових столових приладів і пакетів, на території ЄС заборонять ватні тампони, ватяні палички, трубочки-соломинки для пиття, пластикові мішалки для коктейлів і палички для повітряних куль.

Інші пластикові вироби, від яких не так просто відмовитися, такі як пляшки для напоїв, одноразові коробки для бургерів, харчові контейнери для фруктів, овочів, десертів або морозива, необхідно буде збирати окремо і переробляти в обсязі 90% до 2025 року. До 2025 року їх використання має бути знижено на 25%.

Крім того, на 50% до 2025 року і на 80% до 2030-го повинно бути знижене використання сигаретних фільтрів з вмістом пластику. Вчені підрахували, що один недопалок може забруднювати від 500 до 1000 літрів води, на його розкладання потрібно до 12 років. Це друге джерело забруднення довкілля після пластикового посуду.

Також Європарламент підтримав пропозицію Єврокомісії зобов'язати виробників пластикових риболовних снастей і тютюнові компанії покривати видатки на утилізацію своєї продукції, а виробників гігієнічних прокладок, вологих серветок і повітряних кульок - вказувати на етикетці термін розкладання продукту.

У січні цього року Євросоюз ухвалив першу спільну стратегію з переробки пластику. Вона передбачає, що вся пластикова упаковка в ЄС до 2030 року має перероблятися, споживання одноразових пластмас буде скорочено, а використання микропластиков - обмежено. У травні Єврокомісія запропонувала обмежити використання десяти найменувань пластикових виробів одноразового використання, які забруднюють пляжі Європи та її моря.

Заборона на одноразові пластикові вироби має сприяти вирішенню проблеми забруднення Світового океану. На пластик припадає 80% всього сміття в Світовому океані. Вчені вже давно б'ють на сполох і попереджають: якщо нічого не зробити, до 2050 року в океані буде більше пластику, ніж риби.

Експерти підрахували - щорічно європейці генерують 25 млн тонн пластикових відходів, з яких менше 30% йде на переробку.