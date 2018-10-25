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Юридичний університет в Індії ввів курс, заснований на книгах про Гаррі Поттера

25 жовтня, 2018 - 13:58

В Індії престижний Юридичний університет в східному штаті Бенгалія ввів курс, заснований на книгах про Гаррі Поттера письменниці Джоан Роулінг.

Як повідомляє BBC, рамках дисципліни "Взаємозв'язок між літературою і юриспруденцією: особливий погляд на поттеріану Роулінг" індійські студенти будуть аналізувати роль закону в серії книжок про знаменитого чарівника, а також проводити паралелі з реальними ситуаціями та існуючим законодавством.

Наголошується, що деякі теми курсу показують, що соціальні і класові права індійських громадян можна порівняти з поневоленням домашніх ельфів або маргіналізацією перевертнів.

Автор курсу, професор Шоувік Кумар Гуха, повідомив, що проводить цей експеримент для того, щоб заохочувати творче мислення студентів. До цього рішення його підштовхнула величезна популярність книги про Гаррі Поттера в Індії, яка перевершує успіх "Гри престолів". На курс вже записалася максимальна кількість студентів.

Зазначимо, що дисципліни, пов'язані з "Гаррі Поттером", вже викладають в рамках курсів у деяких вузах США і Британії.

Джерело: 112 Україна

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