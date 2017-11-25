60% російськомовних акаунтів Twitter є ботами, - дослідження НАТО

60% усіх російськомовних облікових записів у соціальній мережі Twitter мають вигляд автоматизованих, тобто ботів.

Про це йдеться у дослідженні Центру передового досвіду НАТО з питань стратегічних комунікацій (Рига, Латвія), передає Голос Америки.

"Російськомовні боти створюють приблизно 70% усіх російських повідомлень про НАТО у країнах Балтії та Польщі. Загалом 60% активних російськомовних облікових записів мають вигляд автоматизованих. Для порівняння 39% англомовних облікових записів є ботами", - зазначається у дослідженні під назвою Robotrolling.

У доповіді зазначається, що висновки дослідження базуються на аналізі твітів, які стосувались НАТО у країнах Балтії та Польщі.

"Ця добірка не є репрезентативною щодо Twitter загалом. Висновки можуть бути іншими у випадку інших медіа платформ", - зауважує доповідь.

У дослідженні підкреслюється, що політичні сили активно використовують боти у соцмережах для маніпуляцій громадською думкою з питань регіональної геополітики.

"За нашими оцінками, на такі облікові записи припадає від 5 до 15 % усієї активності щодо присутності НАТО у Латвії та Естонії з березня по липень 2017 року. Згенеровані ботами повідомлення мають відмінності залежно від того, на яку аудиторію вони націлені. Повідомлення, націлені на західного споживача, наголошують, що масштаби російських навчань менші за операції НАТО. Повідомлення, націлені на внутрішню аудиторію, рідко згадують російські навчання", - відзначається у дослідженні.