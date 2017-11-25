Агресія Росії на Донбасі є продовженням політики 1930-х років, - Порошенко

Президент України Петро Порошенко вважає російську агресію на Донбасі продовженням політики Голодомору в 1930-х роках.

Про це він написав у своєму Twitter.

"Російська агресія проти нас - це продовження іншими методами тієї самої політики на знищення України, яку Москва впроваджувала в тридцяті роки минулого століття", - заявив Порошенко.