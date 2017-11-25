Голодомор є класичним прикладом радянського геноциду, найдовшого й наймасштабнішого експерименту з русифікації, а саме – винищення української нації
Рафаель Лемкін, американський юрист

Агресія Росії на Донбасі є продовженням політики 1930-х років, - Порошенко

25 листопада, 2017 - 21:01
Фото АПУ

Президент України Петро Порошенко вважає російську агресію на Донбасі продовженням політики Голодомору в 1930-х роках.

Про це він написав у своєму Twitter.

"Російська агресія проти нас - це продовження іншими методами тієї самої політики на знищення України, яку Москва впроваджувала в тридцяті роки минулого століття", - заявив Порошенко.

Джерело: День
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