Агресія Росії на Донбасі є продовженням політики 1930-х років, - Порошенко

25 листопада, 2017 - 21:01
Президент України Петро Порошенко вважає російську агресію на Донбасі продовженням політики Голодомору в 1930-х роках.
Про це він написав у своєму Twitter.
"Російська агресія проти нас - це продовження іншими методами тієї самої політики на знищення України, яку Москва впроваджувала в тридцяті роки минулого століття", - заявив Порошенко.
Російська агресія проти нас – це продовження іншими методами тієї самої політики на знищення України, яку Москва впроваджувала в тридцяті роки минулого століття.— Петро Порошенко (@poroshenko) 25 листопада 2017 р.
Джерело: День