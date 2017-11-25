До "ЛНР" прибули найманці ПВК Вагнера для підтримки Корнета, - СБУ

За даними Служби безпеки України, на окуповані території Луганської області прибули найманці з ПВК Вагнера для збройної підтримки так званого міністра внутрішніх справ "ЛНР" Ігоря Корнета.

Про це повідомляє прес-центр СБУ і публікує аудіозапис з перехопленими переговорами бойовиків.

У СБУ зазначають, що у 2015 році саме Корнет та керівник ПВК Вагнера Уткін під кураторством представників ФСБ керували ліквідацією ватажків та зачисткою збройних формувань Бетмена, Косогора, Фоми, а також різних козачих військових угруповань.

На аудіозаписі можна почути конкретні деталі тих подій, включаючи відомості про особисту ініціативність Корнета у знищенні свої колишніх "бойових побратимів".