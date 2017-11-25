Херсон приєднався до вшанування пам’яті жертв Голодомору

Сьогодні, 25 листопада, у Херсоні відбулось кілька заходів з нагоди вшанування пам’яті жертв Голодомору в Україні 1932-1933 років. У малій залі музичного училища городянам представили концерт-реквієм «33-47»: Очевидці й нащадки жертв комуністичного режиму згадували, як це було у супроводі аудіозаписів разом із гуртом «Венцерада». Захід став історичним екскурсом для сучасників у ті події і показав, наскільки трагічним для українського народу став період Голодомору.

О 15:30 херсонці зібралися на площі Свободи і рушили поминальною ходою до пам’ятника жертвам тоталітарних режимів. Сюди прийшли представники міської і обласної влади, духовенства, громадські активісти, військові та інші. Після короткого історичного екскурсу учасникам мітингу запропонували переглянути відео, у якому згадуються листи працівників заводу ім. Петровського до «всеукраїнського старости» з проханням видавати їм пайки, а також працівники елеватора, які вже не просто зверталися до керівництва держави, а виходили на мітинги через вивіз хлібу з голодуючої країни.

«Надто високу ціну заплатив наш народ за прагнення бути господарем на власній землі. Ми маємо віддати данину пам’яті тим, хто безвинно загинув від страшних мук голодної смерті і при цьому йти вперед, жити повноцінним життям великої сучасної європейської держави, діяти та прагнути до справжнього порозуміння» – звернувся до присутніх голова Херсонської ОДА Андрій Гордєєв.

Під час мітингу-реквієму представники різних релігійних конфесій відправили панахиду за жертвами голодоморів в Україні. Після цього присутні долучилися до всеукраїнської хвилини мовчання та запалили свічки у лампадках, які по завершенню мітингу поклали до меморіалу жертвам тоталітарних режимів.

Іван АНТИПЕНКО, «День», Херсон, фото автора