Кількість жертв теракту в Єгипті зросла до 305 людей

25 листопада, 2017 - 14:17
Кількість загиблих внаслідок нападу на мечеть на Синайському півострові у Єгипті збільшилася до 305 осіб, пише "112 Україна".
Зазначається, що серед загиблих – 27 дітей.
Раніше повідомлялося про 235 жертв теракту.
Нагадаємо, неподалік міста Ель-Аріш на півночі Синайського півострова бойовики атакували мечеть, в якій проходили п'ятничні молитви. Нападники під'їхали до будівлі на чотирьох авто, кинули вибуховий пристрій і почали стріляти по людях всередині, а потім по машинах, які забирали потерпілих.
Поліція Єгипту провела спецоперацію "Помста за мучеників", в ході якої було знищено 30 бойовиків.
Джерело: 112 Україна