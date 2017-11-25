Кількість жертв теракту в Єгипті зросла до 305 людей

Кількість загиблих внаслідок нападу на мечеть на Синайському півострові у Єгипті збільшилася до 305 осіб, пише "112 Україна".

Зазначається, що серед загиблих – 27 дітей.

Раніше повідомлялося про 235 жертв теракту.

Нагадаємо, неподалік міста Ель-Аріш на півночі Синайського півострова бойовики атакували мечеть, в якій проходили п'ятничні молитви. Нападники під'їхали до будівлі на чотирьох авто, кинули вибуховий пристрій і почали стріляти по людях всередині, а потім по машинах, які забирали потерпілих.

Поліція Єгипту провела спецоперацію "Помста за мучеників", в ході якої було знищено 30 бойовиків.