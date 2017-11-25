Клімкін у Брюсселі закликав підтримати резолюцію ООН щодо ситуації з правами людини в Криму

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін в рамках участі у Брюссельському Саміті Східного партнерства закликав своїх колег підтримати ініційовану Україною резолюцію ГА ООН щодо ситуації з правами людини в Криму.

Як повідомила прес-служба МЗС України, міністр провів двосторонні зустрічі з Високим Представником ЄС Федерікою Могеріні, Генеральним секретарем ЄСЗД Хельгою Шмід, міністрами закордонних справ Нідерландів Халбе Зійлстра та Естонії Свеном Міксером.

Серед основних тем зазначених зустрічей – загострення ситуації на Донбасі, погіршення ситуації в окупованому Криму, збереження санкційного тиску на РФ і створення міжнародного механізму з деокупації Криму.

Також під час зустрічі міністра з президентом ЄІБ Вернером Хойєром сторони обговорили перспективи співпраці між Україною та Європейським інвестиційним банком, реалізацію низки проектів та шляхи подальшої фінансової підтримки України.