Концерт скандального полтавського гурту ДМЦ відмінили

Днями у місті Полтава з’явилися афіші щодо проведення концерту скандального гурту «ДМЦ» («Дороги меняют цвет»), який мав відбутися 25 листопада в одному із закладів міста. Інформація про захід швидко поширилася соціальними мережами і викликала різні емоції у містян, оскільки соліст гурту Андрій Гречаник активно гастролює територією Росії в часи неоголошеної російсько-української війни. Крім того, на концерті, що відбувся 16 жовтня 2014 року в Москві, він звернувся до глядачів, які підняли прапор України, з такими словами: «Дуже круто бачити прапор рідної країни, але я б вас попросив більше його не піднімати. Тому що я готовий витерти ноги об будь-який прапор, за який проливається безглуздо кров». Цей вислів фактично поставив під питання його подальші гастролі територією України. Коли ж пішов розголос цього інциденту, наступного дня музикант виправдовувався, мовляв, публіка його неправильно зрозуміла. «Я використав алегорію ... Так, вийшло грубо, різко, але часу на довгі роздуми в ситуації, що виникла, не було. У житті я не став би ніколи фізично ногами ходити по будь-якому прапору, тим більше по прапору Батьківщини, яку я люблю», - виправдовувався музикант у соціальній мережі.

Проте його гастролі Україною зупинилися майже на два роки. Протягом цього часу Андрій Гречаник продовжував гастролювати територією країни-агресора. Напевне, виявляючи любов до своєї Батьківщини, за цей час він ще й записав пісню з музикантом, який є персоною нон ґрата в Україні та палким прихильником ЛНР та ДНР – Іваном Дем’яном з гурту «7Б».

Улітку минулого року Андрій Гречаник вирішив повернутися з концертом і на рідну землю. Без особливого розголосу йому вдалося дати два сольних акустичних концерти, після чого вже повноцінним складом гурт запланував невеликі гастролі Україною взимку цього року. Промоція великого концерту «ДМЦ» була влаштована потужніше за сольні виступи, тому інформація дійшла і до активістів та учасників АТО, які звернулися до СБУ із проханням перевірити гурт на вчинення правопорушень пов’язаних із висловом. Відповідь учасники російсько-української війни отримали наступну.

Фото відповіді

Але самі активісти поставили концерт під загрозу зриву, і гурт відмінив увесь український тур. Спробу номер два виступити цього року в Полтаві гурт «ДМЦ» зробив у листопаді, запланувавши концерт на 25 листопада, у День пам’яті жертв голодомору. Проте і цього разу атошники від свого не відступили, звернувшись учергове до СБУ з проханням наступного характеру: «Громадська Спілка «Координаційна Рада громадських організацій учасників АТО», що включає в себе 13 ГО учасників АТО, вдруге висловлює своє занепокоєння з приводу приїзду до Полтави 25.11.2017р.(річниця голодомору) гурту «Дороги меняют цвет», відомого своїми антиукраїнськими поглядами та зневагою до бійців АТО, які будуть виступати у розважальному центрі «Muza Bar», що знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Соборності,19. Звертаємось до Вас з вимогою не допустити приїзду цих артистів, які у час російсько-української війни проводять гастролі по містах Росії і зневажають полеглих українців та наші державні символи. Залишаємо за собою право у разі їх приїзду на всі можливі акції протесту адекватні їх поведінці», - йдеться у зверненні.

Документ звернення до СБУ листопад

Сьогодні ж, у день проведення концерту, стало відомо, що захід не відбудеться у зв’язку із Днем пам’яті жертв голодомору. Чи зробить гурт чергову спробу виступу, покаже час і відповідь компетентних органів.

Богдан Проскуров, Полтава