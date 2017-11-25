Куба і КНДР оголосили про плани зі співробітництва

Голова Держради Куби Рауль Кастро зустрівся в Гавані з главою МЗС КНДР Лі Ен Хо.

Державне телебачення Куби повідомило, що "сторони звернули увагу на дружні відносини, що зв'язують обидві країни, і обговорили міжнародні теми, що представляють взаємний інтерес", передає DW.

Переговори пройшли напередодні річниці смерті кубинського революціонера Фіделя Кастро.

Також глава МЗС Північної Кореї зустрівся з главою кубинського МЗС Бруно Родрігесом Паррілья, який висловив прихильність "миру і стабільності на Корейському півострові".

Дипвідносини між Гаваною і Пхеньяном були встановлені в 1960 році. Спостерігачі сподіваються, що в умовах кризи у відносинах з США кубинській владі вдасться вплинути на північнокорейське керівництво і переконати КНДР відмовитися від розвитку її ядерної програми.