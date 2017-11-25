Манафорт може бути причетний до відмови України підписати Угоду про асоціацію в 2013 році, - ЗМІ

Колишній глава президентської кампанії Дональда Трампа, політтехнолог Пол Манафорт може бути причетний до того, що в 2013 році Україна відмовилася підписувати Угоду про асоціацію з ЄС.

Про це повідомляє інформаційна служба McClatchy.

Відзначається, що в липні 2013 року Манафорт разом з колишнім консультантом Януковича Костянтином Клімніком вилетіли до Франкфурта на приватному літаку, який належить депутату Андрію Артеменку.

Американські експерти з Росії в приватному порядку заявили, що вони підозрюють, що поїздка передувала розширенню російського впливу, щоб відмовити тодішнього президента Віктора Януковича від підписання Угоди про асоціацію. Це рішення, на думку експертів, відкрило двері для вторгнення Росії в 2014 році на Донбас.

Артеменко був позбавлений депутатського мандата депутата, зокрема за те, що він передав колишньому раднику президента США Дональда Трампа з національної безпеки і оборони Майклу Флинну, який також підозрюється в зв'язках з РФ, проект урегулювання конфлікту між Україною і Росією. Одним з пунктів плану є організація всеукраїнського референдуму про передачу Криму в оренду Росії строком на 50-100 років.