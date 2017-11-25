Меркель висловилася проти нових виборів у Німеччині

У суботу, 25 листопада, канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що не підтримує ініціативу проведення нових парламентських виборів у країні.

Про це вона сказала на партійних зборах у Кюлунгсборні, передає AP.

"Люди проголосували. І я зовсім не підтримую прохання знову проголосувати, якщо ми нічого не зможемо зробити з результатами", – заявила Меркель.

Ця заява Меркель пов'язана з тим, що переговори щодо формування уряду Ямайки (кольори ямайського прапора відповідають символічним кольорам партій, які брали участь у переговорах: чорний символізує блок ХДС/ХСС, жовтий – вільних демократів, зелений – колір партії Зелені/Союз 90) не мали успіху.

Нагадаємо на виборах 24 вересня блок Меркель ХДС/ХСС отримав у парламенті ФРН 246 місць, набравши 32,9%, Соціал-демократична партії Німеччини (СДПН) – 153 мандати з 20,5%, право-популістська Альтернатива для Німеччини (АДН) отримала 94 місця з 12,6%, Вільна демократична партія (ВДП) – 80 мандатів з 10,7%, Ліві отримали 69 місць з 9,2%, Зелені набрали 8,9% голосів і 67 місць.