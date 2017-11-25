Поминальна хода у День пам'яті жертв голодоморів пройшла у Полтаві

25 листопада Полтава разом з усією Україною схилила голову в пам’ять про загиблих під час голодоморів. На Театральній площі зібралося близько тисячі полтавців, щоб пройти містом жалобною ходою і запалити свічки та лампадки.

Архієпископ Полтавський і Кременчуцький Федір розповідає, що таке вшанування вже традиційне, і хресна скорботна хода пройде від Театральної площі до Свято-Успенського кафедрального собору. «Сьогодні чергова річниця голодомору – геноциду українського народу. Ми згадуємо трагічні події, які жахливі не лише в масштабах нашого народу, а і в масштабах всього людства. Влада штучно, шляхом повної конфіскації продуктів харчування, а також через заборону населенню покидати місце свого проживання, прирекла мільйони українців на страшну смерть від голоду. Тому ми маємо завжди пам’ятати і глибоко аналізувати причини того, що відбулося. А однією з причин стало те, що українці не змогли захистити свою незалежну державу ще в 1917 році», - підсумував владика.

Напевно, в Україні немає жодної сім’ї, якої б не торкнулися ці події. У 30-их роках ХХ століття майже в кожній родині від штучно влаштованого голоду померла чимала кількість рідних. Не обійшла ця біда стороною і викладача кафедри історії України Полтавського національного педагогічного університету, професора Юрія Волошина, який прийшов віддати шану всім невинно загиблим під час голодомору: «Для мене це родинна трагедія, оскільки я родом із Харківщини, де мерли від голоду так, що не було кому ховати. У моєї бабусі тоді забрали все їстівне, через що померло двоє її синів. Я з дитинства знав про ті події, незважаючи на те що ніхто тоді не викладав цих фактів у підручниках. Однак залишилися свідки, які розповідали старші речі. Я ніколи не сумнівався в тому, що це трагедія, що це терор. Навмисно зорганізований голодомор був цілеспрямованою акцією, щоб винищити українське селянство, яке не поділяло політику радянської влади, особливо стосовно колективізації. Саме таким способом, зламавши і знищивши селянство, радянська влада таки добилася свого».

На майдані було представлено і фотовиставку із фактами геноциду українського народу. Окрім цього, у Свято-Успенському кафедральному соборі владика Федір провів заупокійну літургію, а біля самої церкви учасники ходи запалили свічки та лампадки.

Богдан Проскуров, Полтава, фото автора