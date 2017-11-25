Порошенко пропонує запровадити відповідальність за невизнання Голодомору

Президент Петро Порошенко пропонує ухвалити закон щодо відповідальності за невизнання Голодомору 1932-33 років геноцидом українського народу.

Про це він заявив, виступаючи на заходах у зв’язку з Днем пам’яті жертв голодоморів біля Національного музею “Меморіал жертв Голодомору”, повідомляє Укрінформ.

"Щоб на всіх континентах усвідомили, що не визнавати Голодомор так само аморально, як і заперечувати Голокост. Я думаю, настав час і нам самим ухвалити закон про відповідальність за невизнання цих двох безпрецедентно жахливих трагедій", - підкреслив Порошенко.

За словами Президента, такий закон потрібен для того, щоб нащадки дотримувалися закону України про визнання Голодомору геноцидом українського народу.

Водночас він нагадав, що наразі 14 парламентів світу уже визнали Голодомор геноцидом.