СЦКК: Підрозділи ВСУ не просувалися вперед на Донбасі

Українська сторона спільного центру з контролю і координації (СЦКК) повідомила, що підрозділи ЗСУ не здійснювали просування вперед.

Сили АТО повністю дотримуються Мінських домовленостей, йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО.

Наголошується, що підрозділи ЗСУ в зоні проведення АТО можуть удосконалювати свої позиції на лінії розмежування сторін в межах Мінських домовленостей.

Також зазначається, що ОРДО і ОРЛО не припиняють використовувати інформаційні провокації для дискредитації підрозділів ЗС України та сил АТО.

"Проти України з боку Російської Федерації, ОРДО і ОРЛО ведеться інформаційна війна, яка направлена на дискредитацію ЗС України, сил АТО в очах світового співтовариства", - сказано у повідомленні.

У СЦКК вважають, що подібні заяви ОРДО і ОРЛО та їхніх ЗМІ – це інформаційна провокація, яку вони "приурочили" до візиту першого заступника Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександра Хуга в Донецьку і Луганську області з метою дестабілізації обстановки серед мирного населення в регіоні.