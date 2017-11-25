США в чотири рази занижують чисельність своїх військ у Сирії

Реальне число американських військових у Сирії становить дві тисячі осіб.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на двох високопоставлених чиновників у Вашингтоні.

Як повідомили співрозмовники агентству, очікується, що Пентагон вже в найближчий понеділок офіційно оголосить про присутність у Сирії понад двох тисяч військовослужбовців армії США. Як уточнюється, мова йде не про збільшення числа військ, а більш точну їх кількість, "оскільки цифри постійно коливаються".

Як нагадує Reuters, у грудні минулого року Пентагон оголосив про збільшення чисельності своїх військових у Сирії до 500 осіб. За даними джерел агентства, в Міноборони США визнали неточність, бо у своїх заявах не враховували чисельність сухопутних сил.

Також один із джерел агентства повідомив, що заниженою залишається і чисельність американців Іраку. Офіційно там знаходиться 5262 військовослужбовців із США, проте чиновники на умовах анонімності вже не раз визнавали, що в реальності ця цифра набагато більша.

Співрозмовник агентства зазначив, що повноцінні дані щодо Іраку офіційно оголошені не будуть у зв'язку з "чутливістю" теми присутності американців у цій країні.