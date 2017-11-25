Трюдо: Голодомор був провальною спробою знищити ідентичність українського народу

Канада пам'ятає про жахливий злочин Голодомору і вшановує його жертв.

Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо у День пам'яті жертв Голодомору, повідомляє Укрінформ.

"Разом із жертвами Голодомору та їх нащадками ми згадуємо і засуджуємо цей безсовісний акт. Пам'ять про історію - наш найбільший запобіжник від повторення подібного", - сказав Трюдо.

Він назвав Голодомор однією із найтемніших сторінок історії людства. "Це була провальна спроба знищити ідентичність та волю українського народу", - зазначив прем'єр-міністр.

Від також наголосив на незмінності канадської підтримки України на її шляху реформування. "Нині ми також підтверджуємо непохитну підтримку Канадою України, її суверенітету та територіальної цілісності й реформ, втілюваних урядом з метою підвищення безпеки та процвітання народу", - зауважив Трюдо.

Окрім цього, він закликав співгромадян згадати про безневинних жертв Голодомору і внесок українців у становлення Канади. "У ці сумні роковини, я запрошую усіх канадців згадати про жертв Голодомору й замислитися над видатним внеском, зробленим вихідцями з України у нашу державу", - підсумував глава уряду Канади.