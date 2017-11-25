У Батумі через пожежу в готелі загинуло 12 людей

У Грузії під час пожежі в готелі в чорноморському курортному місті Батумі загинуло 12 осіб.

Про це повідомили в міністерстві внутрішніх справ Грузії, передає Грузія online.

"У Батумі, в результаті пожежі в готелі "Леогранд", за попередньою інформацією загинуло 12 осіб. На цьому етапі проводиться їх ідентифікація. Рятувальники і поліцейські зуміли евакуювати з будівлі понад 100 осіб. Серед них є як постояльці, так і співробітники готелю. З інтоксикацією різного ступеня тяжкості люди, які перебували в готелі, переведені в клініки Батумі ", - сказано в повідомленні МВС Грузії.

За попередньою інформацією, пожежа виникла в спа-салоні від перегріву електропроводки.

У неділю в готелі було заплановано проведення конкурсу краси Міс Грузія. За словами чиновників, жодна з учасниць конкурсу, які перебували в готелі, не постраждали.