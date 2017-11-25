У Києві відбудеться сімейний фестиваль Roboland Кids Fest від "Фокстрот"

26 листопада 2017 року в столичному торговому центрі «Dream Town 2» відбудеться сімейний фестиваль Roboland Кids Fest для дітей від 6 до 14 років та їх батьків.

Основна мета заходу - показати робототехніку як новий напрямок в системі освіти за методом STEM і як однієї з престижних і затребуваних професій, що дозволяють дітям вже з молодших класів вивчати програмування.

План заходу Roboland Кids Fest порадує як дітей, так і батьків:

- всі учасники фестивалю отримають можливість взяти участь в майстер-класах з конструювання і програмування ігрових роботів,

- попрактикуватись в командній роботі і пройти захоплюючий та пізнавальний квест на тему «Секрети роботів?»;

- перемогти в боях роботів;

- випробувати себе в ролі актора лялькового театру у постановці класичної казки про Червону шапочку з участю роботів в головних ролях;

- для любителів селфі або просто пофотографуватись працюватимуть фотозони з фотографом та гігантський робот Alpha;

- а для батьків - професійні консультації дитячих психологів.

Після завершення заходу юні відвідувачі отримають заохочення від «Фокстрот» та партнерів.

- Ми інноваційна компанія, мультиканальний ритейлер, що у форматі реального магазину чи он-лайн-продавця пропонуємо покупцю найсучасніші товари та неперевершені враження від них, - прокоментував партнерство В’ячеслав Поврознік, виконавчий директор мережі «Фокстрот». – Усе це в рамках стратегії "Лідер робить більше", яка останні два роки з успіхом реалізується компанією, а в 2017 році вийшла на новий рівень.

До партнерства у фестивалі очікуються: UBTECH Robotics (високотехнологічне підприємство, що займається виробництвом і популяризацією роботів по всьому світу). Юг-Контракт – ексклюзивний дистриб'ютор UBTECH Robotics в Україні (один з найбільших в Україні національних дистриб'юторів з мультипродуктовим портфелем, в який входять більше 20 тисяч найменувань IT, цифрової, побутової техніки, мобільної телефонії, споживчої електроніки і посуду). Дитячий центр KIDBI - міжнародний центр розвитку дітей. Сучасна школа, з сильними комплексними програмами розвитку дітей, підлітків та їх батьків. Унікальні авторські програми на основі кращих світових практик України і США: міжнародні табори, школа лідерства, сімейний розвиток.

Довідка: ТМ «Фокстрот. Техніка для дому» є провідною роздрібною мережею з продажу електроніки і побутової техніки в Україні, а також лідером у своїй категорії за рівнем знання, відвідування і покупки за даними TNS Ukraine (MMI за 3 квартал 2016 року). Станом на вересень 2017 року в Україні налічується 158 супермаркетів ТМ «Фокстрот. Техніка для дому". Магазини представлені в 90 обласних і районних центрах України, при цьому їх торгова площа складає близько 150 000 кв.м.

З жовтня 2016 року у мережі «Фокстрот» працює ряд магазинів у форматі Foxtrot Show Store - в Києві на Великій Васильківській, 45 та в ТРЦ Victoria Gardens (м.Львів, вул Кульпарківська, 226а).

Кількість учасників програми лояльності «ФОКС клуб» становить на жовтень 2017 року 6,75 млн осіб.