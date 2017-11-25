У Львові вшанували 85-річницю Голодомору

Сьогодні, 25 листопада, львів’яни разом із усією Україною вшанували жертв Голодомору - однієї із найстрашніших трагедій, якої зазнали українці у ХХ столітті. Сотні людей прийшли до пам’ятника Тарасу Шевченку, щоб приєднатися до Всеукраїнської акції «Запали свічку».

Розпочалися поминальні заходи із молитви, яку очолив владика Димитрій, Митрополит Львівський і Сокальський УПЦ КП, у співслужінні Владики Володимира, єпископа-помічника Львівської архиєпархії УГКЦ, та духовенства усіх християнських конфесій міста Львова. До молитви окрім львів’ян та гостей міста приєдналися і представники влади міста та області.

«Ми стоїмо на цій скорботній площі і перед нами напис із лампадок – «Пам’ятаємо. 1932-1933». І емблема Голодомору, яка була написана вже у роки незалежної України. Я сам є з цієї частини України, де генетична пам’ять, нехай навіть таємна, але вона існувала, передавалась із покоління в покоління. Ми всі знаємо від наших прадідів про те, що творилось на цих землях в роки індустріалізації і колективізації. Цим Голодом, Геноцидом, намагались знищити нашу історичну пам’ять, нашу національну конструкцію – українське село. Це була боротьба не просто проти селянина, це була направлена боротьба і смерть проти українського селянина. У нашій народній пам’яті залишилась це велика трагедія. Ми – українці – нескорена нація. Нам намагались говорити, що голод був штучний. Але це був спланований спеціально Голодомор, Геноцид проти українського села і проти українського народу. Пам’ять про цей Голодомор для кожного з нас повинна бути важливою. Наша сьогоднішня молитва дуже важлива, ми, об’єднуючись у національній молитві, творимо велику, соборну молитву за тих мучеників, які потрапили на небеса», - зазначив Владика Димитрій.

Після молитви відбулася загальнонаціональна «Хвилина мовчання». Після цього люди почали запалювати на площі лампадки.

Довідка «Дня». У Львові є 123 мешканці, які перебувають на обліку у відділах соціального захисту міста Львова, які пережили Голодомор 1932-1933 років.

Павло Паламарчук, Львів. Фото автора